Андрей Разин возмущен выходкой Аллы Пугачевой. Прихоть Примадонны дорого обойдется людям, которых певица, по сути, подставила.

Андрей Разин возмущен выходкой Аллы Пугачевой. ПрихотьПримадонны дорого обойдется людям, которых певица, по сути, "подставила".Андрей Разин вне себя– поведение Пугачевой перешло всякие границы. По информации продюсера "Ласковогомая", директор Рижского вокзала лишится своего поста."Решается вопрос об увольнении начальника Рижскоговокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", – сообщил Андрей Разин.На семью Аллы Пугачевой периодически обрушивается возмущениефанатов. В частности, волну негативных отзывов вызвал юбилейный концертПримадонны – точнее, ситуация с ценами на билеты. Но в последнем случае, по словам , из-за прихоти звезды пострадаетконкретный человек – так что певице следует готовиться к шквалу негодования.Примадонна с Максимом Галкиным и детьми сейчас в Юрмале,семейство наслаждается отдыхом. Их отъезд был обставлен с помпой: лимузин АллыПугачевой в сопровождении еще нескольких машин выехал на перрон. Ценныхпассажиров доставили прямо к вагону.Этот инцидент и комментировал . Разъезжающая поперрону кавалькада попала на видео, которое, в свою очередь, оказалось в Сети.Реакцию пользователей нетрудно представить. Так можно? Или так можно только заденьги? – задаются вопросом комментаторы. Даже поклонники Пугачевойсомневаются, что Примадонну надо было провожать, как президента, пишет "7Дней".