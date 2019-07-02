Андрей Разин возмущен выходкой Аллы Пугачевой. Прихоть
Примадонны дорого обойдется людям, которых певица, по сути, подставила.
Андрей Разин возмущен выходкой Аллы Пугачевой. Прихоть
Примадонны дорого обойдется людям, которых певица, по сути, "подставила".
Андрей Разин вне себя
– поведение Пугачевой перешло всякие границы. По информации продюсера "Ласкового
мая", директор Рижского вокзала лишится своего поста.
"Решается вопрос об увольнении начальника Рижского
вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", – сообщил Андрей Разин в Instagram.
На семью Аллы Пугачевой периодически обрушивается возмущение
фанатов. В частности, волну негативных отзывов вызвал юбилейный концерт
Примадонны – точнее, ситуация с ценами на билеты. Но в последнем случае, по словам , из-за прихоти звезды пострадает
конкретный человек – так что певице следует готовиться к шквалу негодования.
Примадонна с Максимом Галкиным и детьми сейчас в Юрмале,
семейство наслаждается отдыхом. Их отъезд был обставлен с помпой: лимузин Аллы
Пугачевой в сопровождении еще нескольких машин выехал на перрон. Ценных
пассажиров доставили прямо к вагону.
Этот инцидент и комментировал . Разъезжающая по
перрону кавалькада попала на видео, которое, в свою очередь, оказалось в Сети.
Реакцию пользователей нетрудно представить. Так можно? Или так можно только за
деньги? – задаются вопросом комментаторы. Даже поклонники Пугачевой
сомневаются, что Примадонну надо было провожать, как президента.