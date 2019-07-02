За провластного кандидата на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу готовы проголосовать 29% горожан, за оппозиционного – 6%. Такие данные содержатся в результатах свежего опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За провластного кандидата на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу готовы проголосовать 29% горожан, за оппозиционного – 6%. Такие данные содержатся в результатах свежего опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Социологи отмечают, что начало сбора подписей в поддержкукандидатов или партий заметили 28% респондентов. Поставить свою подпись вподдержку выдвижения готовы лишь 7%."Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся вподдержку провластного кандидата – 29%, за представителя парламентской партий —около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%", -Аналитики отметили низкую вовлеченность горожан впредстоящие выборы в Мосгордуму. 89% респондентов признались, что неинтересуются темой, а выборы в ближнем кругу не обсуждают 77% опрошенных. Приэтом большинство жителей столицы позитивно оценивают изменения в городе. Так,69% москвичей довольны изменениями в своем районе, а половина опрошенныхуверены, что место их жительства стало за последние 1,5-2 года комфортнее.Как сообщает ВЦИОМ, на избирательные участки намерены прийти44% москвичей, имеющих право голоса. 29% респондентов пока не определились."Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов ониготовы поддержать – около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которогобудут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами", – сделаливывод социологи.Рассказали москвичи и о самых удобных, на их взгляд,способах получения информации о предстоящем голосовании. Так, из новостныхинтернет-порталов информацию получают 38% опрошенных, через листовки и буклеты– 19%, окружные и районные газеты читают 16% респондентов, а ролики на YouTubeсмотрят 17%. Относительно популярны и социальные сети.Встречами с кандидатами интересуются 11% жителей столицы,принявших участие в исследовании. Разговоры с агитаторами на пикетах считаютэффективными 4% респондентов.Напомним, выборы в Мосгордуму пройдет 8 сентября 2019 года вединый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется всоответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатныхокругах.