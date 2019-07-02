За провластного кандидата на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу готовы проголосовать 29% горожан, за оппозиционного – 6%. Такие данные содержатся в результатах свежего опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За провластного кандидата на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу готовы проголосовать 29% горожан, за оппозиционного – 6%. Такие данные содержатся в результатах свежего опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи отмечают, что начало сбора подписей в поддержку
кандидатов или партий заметили 28% респондентов. Поставить свою подпись в
поддержку выдвижения готовы лишь 7%.
"Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в
поддержку провластного кандидата – 29%, за представителя парламентской партий —
около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%", -
.
Аналитики отметили низкую вовлеченность горожан в
предстоящие выборы в Мосгордуму. 89% респондентов признались, что не
интересуются темой, а выборы в ближнем кругу не обсуждают 77% опрошенных. При
этом большинство жителей столицы позитивно оценивают изменения в городе. Так,
69% москвичей довольны изменениями в своем районе, а половина опрошенных
уверены, что место их жительства стало за последние 1,5-2 года комфортнее.
Как сообщает ВЦИОМ, на избирательные участки намерены прийти
44% москвичей, имеющих право голоса. 29% респондентов пока не определились.
"Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они
готовы поддержать – около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого
будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами", – сделали
вывод социологи.
Рассказали москвичи и о самых удобных, на их взгляд,
способах получения информации о предстоящем голосовании. Так, из новостных
интернет-порталов информацию получают 38% опрошенных, через листовки и буклеты
– 19%, окружные и районные газеты читают 16% респондентов, а ролики на YouTube
смотрят 17%. Относительно популярны и социальные сети.
Встречами с кандидатами интересуются 11% жителей столицы,
принявших участие в исследовании. Разговоры с агитаторами на пикетах считают
эффективными 4% респондентов.
Напомним, выборы в Мосгордуму пройдет 8 сентября 2019 года в
единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в
соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных
округах.