Вслед за Аэрофлотом рейсы в Чехию отменили Уральские авиалинии и лоукостер Победа. Это связано с решением чешских авиационных властей аннулировать разрешения на ряд рейсов. Официально о причинах такого решения не сообщается.

Российские авиакомпании одна за другой отменяют рейсы в Чехию.Это связано с решением чешских авиационных властей аннулировать российским перевозчикам соответствующие разрешения на ряд рейсов. Официально о причинах такого решения не сообщается. Хотя все технические возможности для совершения полетов есть.Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Чехия была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика и, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировала разрешение на некоторые рейсы "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"."Аэрофлот" отменил рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. При этом рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполняться. Авиакомпания предлагает пассажирам пересесть на оставшиеся рейсы компании до Праги, без доплаты выбрать для полета другой город в Европе или согласиться на путешествие лайнером альтернативного перевозчика. И, конечно, в компании готовы вернуть все деньги за билеты, сообщает "Россия 24".В "Аэрофлоте" заверили, что внимательно следят за сложившейся ситуацией и будут оперативно оповещать пассажиров. Информация будет размещена на сайте и в официальных аккаунтах.Авиакомпания "Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливает полеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. Лоукостер "Победа" отменил рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.