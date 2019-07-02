В нашей стране может подорожать свинина, говядина и птица. Цены на мясо вырастут как минимум на 10%.
В нашей стране может подорожать свинина, говядина и птица. Цены на мясо вырастут как минимум на 10%.
По данным Национальной кормовой ассоциации (НКА), причиной станет подорожание пищевых добавок, которыми обогащают
корм животных. Из-за разночтений постановления правительства от 2004 года о товарах, которые облагаются налогом по льготной
ставке, размер НДС в документе на импортный корм был меньшим, чем
предполагалось, передает телеканал .
Позже были приняты попрaвки к
документу, которые однознaчно устaнaвливaли льготный стaтус добaвок с 1 апреля 2019
года, сообщает . Теперь Минфин планирует
доплатить
импортерам за последние три года от четырех
до семи миллиардов рублей. В
Министерстве сельского хозяйства считают, что это приведет к росту цен на мясо.
В свою
очередь представитель Национального кормового союза пояснил, что доля
импортируемых в Россию добавок составляет 90%. Их смешивают с отрубями и зерном.
По его мнению, доначисление налога может обрушить рынок. В таком случае ряд компаний
уйдут с рынка, а другие повысят цены на комбикорм.
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