В нашей стране может подорожать свинина, говядина и птица. Цены на мясо вырастут как минимум на 10%.

В нашей стране может подорожать свинина, говядина и птица. Цены на мясо вырастут как минимум на 10%.По данным Национальной кормовой ассоциации (НКА), причиной станет подорожание пищевых добавок, которыми обогащаюткорм животных. Из-за разночтений постановления правительства от 2004 года о товарах, которые облагаются налогом по льготнойставке, размер НДС в документе на импортный корм был меньшим, чемпредполагалось, передает телеканал .Позже были приняты попрaвки кдокументу, которые однознaчно устaнaвливaли льготный стaтус добaвок с 1 апреля 2019года, сообщает . Теперь Минфин планируетдоплатитьимпортерам за последние три года от четырехдо семи миллиардов рублей. ВМинистерстве сельского хозяйства считают, что это приведет к росту цен на мясо.В своюочередь представитель Национального кормового союза пояснил, что доляимпортируемых в Россию добавок составляет 90%. Их смешивают с отрубями и зерном.По его мнению, доначисление налога может обрушить рынок. В таком случае ряд компанийуйдут с рынка, а другие повысят цены на комбикорм.Материал дополняется