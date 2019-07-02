Британский актер присоединился к флэшмобу под названием Bottle Cap Challenge. Джейсон Стэтхэм стал одним из его участников наряду со многими звездами.

Британский актер присоединился к флэшмобу подназванием Bottle Cap Challenge. Джейсон Стэтхэм стал одним из его участниковнаряду со многими звездами.Сутьв том, что необходимо при помощи удара ногой с разворота открыть крышку убутылки. Эстафету запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй,которые бросили вызов музыканту Джону Майеру, передаетотлично справился с задачей, показав прекрасную растяжку и владениебоевыми искусствами. Пост в Instagram с трюком Стэтхэма собрал множество комментариев.