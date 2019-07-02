Британский актер присоединился к флэшмобу под
названием Bottle Cap Challenge. Джейсон Стэтхэм стал одним из его участников
наряду со многими звездами.
Британский актер присоединился к флэшмобу под
названием Bottle Cap Challenge. Джейсон Стэтхэм стал одним из его участников
наряду со многими звездами.
Суть
в том, что необходимо при помощи удара ногой с разворота открыть крышку у
бутылки. Эстафету запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй,
которые бросили вызов музыканту Джону Майеру, передает
отлично справился с задачей, показав прекрасную растяжку и владение
боевыми искусствами. Пост в Instagram с трюком Стэтхэма собрал множество комментариев.