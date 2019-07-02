Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания Верховной рады обрушился с критикой на предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, разрешающий продажу земли. Парламентарий объявил, что в случае принятия эта инициатива спровоцирует гражданскую войну по всей стране.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания Верховной рады обрушился с критикой на предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, разрешающий продажу земли. Парламентарий объявил, что в случае принятия эта инициатива спровоцирует гражданскую войну по всей стране."Обращаюсь к украинцам с предупреждением: на страну и на украинское село надвигается черная туча, большая беда", – предупредил Олег Ляшко. Такими эпитетами он охарактеризовал законопроект, который позволит иностранцам покупать землю на Украине.Лидер Радикальной партии обратил внимание, что превратить эту инициативу в действующий закон пытаются многие политические силы, причем даже те, которые считаются непримиримыми соперниками. За этим был замечен Петр Порошенко. Теперь эстафету перехватил . Даже певец Святослав Вакарчук, по словам Олега Ляшко, поддерживает идею продажи украинской земли иностранцам.При этом для населения страны, уверен парламентарий, такая мера несет в себе только угрозы. "Продажа украинской земли – это убийство села. Это означает, что украинские селяне будут без земли и без работы", – цитирует издание "Политнавигатор" парламентария.Новый президент, заявил депутат, рискует ввергнуть страну в хаос. "План Зеленского – это начало гражданской войны, гражданского противостояния не только в селе, но и во всей Украине", – объявил лидер Радикальной партии.Олег Ляшко добавил, что якобы уже успел тайно договориться обо всем с европейскими политиками. Дескать, на мнение простых избирателей ему плевать, а ради поддержки западных политиков и международных структур, таких как МВФ, он готов на самые сомнительные шаги.