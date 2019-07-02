Настоящая
баталия произошла между продюсером и ее подписчицей в Telegram. Яна Рудковская обиделась на
критику в свой адрес и набросилась на свою оппонентку.
Настоящая
баталия произошла между продюсером и ее подписчицей в Telegram. Яна Рудковская обиделась на
критику в свой адрес и набросилась на свою оппонентку.
Все началось с того, что жена фигуриста Евгения
Плющенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото из Парижа в модном
платье. Одной из подписчиц наряд показался не идущем Яне Рудковской, и она
написала об этом в своем Telegram-канале
"Модные хроники Злой Киски".
"В данный момент в Париже проходит показ Ульяны
Сергеенко и антипиар ему уже обеспечила Яна Рудковская, которая выбрала очень
плохо сидящее на ней платье. Яна, наймите стилиста уже! Хотите, посоветуем
хорошего?", – высказалась пользовательница Сети. Продюсера задело замечание, и
она в своем Telegram-канале
"Голубь мира" ответила на нападки.
"Дорогая киска, платье сидит шикарно, вчера я получила кучу комплиментов от иностранных
селебрити, блогеров и многих знакомых по поводу него на Амфаре и на моей
вечеринке в Плазе! Более того, в шоу-руме Ульяны в Москве уже с утра обрывают
клиенты телефоны и жаждут заказать такое же! Так что, прям очень холостой на этот раз выстрел, сорян (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала Яна
Рудковская. При этом она добавила, что подписчице не надо терять адекватность. "А то прям лютой завистью
запахло!", – заявила продюсер.
Между женщинами развязалась перебранка. "У
вас-то понятно, синдром замыленного глаза, и даже мешок из-под картошки будет
казаться великолепным одеянием вашего стройного тела, но будем честны... Платье
– ужас, сидит ужасно, а лизоблюдство в вашу сторону никто не отменял. Блогеров
из Восточной Европы в расчет брать не будем. Они там все поехавшие", -
огрызнулась "Злая Киска".
Судя по всему, это заявление
окончательно вывело из себя, и она перешла на откровенное хамство. Продюсер отметила,
что это тот случай, "когда ты думаешь, что весь мир сошел с ума, а ты один в
адеквате".
"Как дипломированный врач ставлю диагноз – шизофрения!
Все Признаки на лицо – бред, нарушение сознания! Надеюсь, все-таки когда-нибудь
наступит затяжная ремиссия, и Вы все-таки воспользуетесь хорошим
психотерапевтом. Если что, могу дать хороших специалистов и проспонировать
даже! А так пока отписка, сорри, злая киска", – резюмировала