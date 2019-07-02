Настоящая баталия произошла между продюсером и ее подписчицей в Telegram. Яна Рудковская обиделась на критику в свой адрес и набросилась на свою оппонентку.

Настоящаябаталия произошла между продюсером и ее подписчицей в Telegram. Яна Рудковская обиделась накритику в свой адрес и набросилась на свою оппонентку.Все началось с того, что жена фигуриста ЕвгенияПлющенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото из Парижа в модномплатье. Одной из подписчиц наряд показался не идущем Яне Рудковской, и онанаписала об этом в своем Telegram-канале"Модные хроники Злой Киски"."В данный момент в Париже проходит показ УльяныСергеенко и антипиар ему уже обеспечила Яна Рудковская, которая выбрала оченьплохо сидящее на ней платье. Яна, наймите стилиста уже! Хотите, посоветуемхорошего?", – высказалась пользовательница Сети. Продюсера задело замечание, иона в своем Telegram-канале"Голубь мира" ответила на нападки."Дорогая киска, платье сидит шикарно, вчера я получила кучу комплиментов от иностранныхселебрити, блогеров и многих знакомых по поводу него на Амфаре и на моейвечеринке в Плазе! Более того, в шоу-руме Ульяны в Москве уже с утра обрываютклиенты телефоны и жаждут заказать такое же! Так что, прям очень холостой на этот раз выстрел, сорян (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала ЯнаРудковская. При этом она добавила, что подписчице не надо терять адекватность. "А то прям лютой завистьюзапахло!", – заявила продюсер.Между женщинами развязалась перебранка. "Увас-то понятно, синдром замыленного глаза, и даже мешок из-под картошки будетказаться великолепным одеянием вашего стройного тела, но будем честны... Платье– ужас, сидит ужасно, а лизоблюдство в вашу сторону никто не отменял. Блогеровиз Восточной Европы в расчет брать не будем. Они там все поехавшие", -огрызнулась "Злая Киска".Судя по всему, это заявлениеокончательно вывело из себя, и она перешла на откровенное хамство. Продюсер отметила,что это тот случай, "когда ты думаешь, что весь мир сошел с ума, а ты один вадеквате"."Как дипломированный врач ставлю диагноз – шизофрения!Все Признаки на лицо – бред, нарушение сознания! Надеюсь, все-таки когда-нибудьнаступит затяжная ремиссия, и Вы все-таки воспользуетесь хорошимпсихотерапевтом. Если что, могу дать хороших специалистов и проспонироватьдаже! А так пока отписка, сорри, злая киска", – резюмировала