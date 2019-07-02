Максим Виторган и Ксения Собчак расстались несколько месяцев назад. Однако воссоединились ради маленького сына Платона.

Максим Виторган и Ксения Собчак расстались несколько месяцев назад. Однако воссоединились ради маленького сына Платона.О проблемах в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана слухи стали ходить с конца 2018 года. Новый год они провели порознь, да и в зимние праздники тоже были не вместе. Появились данные, что гламурная блондинка увлеклась режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз.Затем разразился скандал. В Сети появилось видео, на котором запечатлена разборка двух мужчин. Один ударил другого в лицо. Якобы нападавшим был Максим Виторган, а его оппонентом – Константин Богомолов. Уже в марте телеведущая и актер выступили с официальным заявлением о расставании. Причем оба отметили, что постарались сохранить человеческие отношения ради маленького сына Платона.И действительно, в Stories Максим Виторган опубликовал короткое видео, на котором запечатлел , съезжающую по горке с мальчиком. Популярный актер и телеведущая, по всей видимости, провели день с сыном Платоном в развлекательном центре.Ранее в Сети появились данные, будто у Максима Виторгана роман с молодой помощницей юмориста Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой. Поводом для слухов послужила ее разгромная публикация в Instagram. Пост Татьяна посвятила постановке режиссера Константина Богомолова "Три сестры".Собственно, этот критический отзыв и натолкнул общественность на подозрения, что у Брухуновой роман с , поэтому она так жестко прошлась по спектаклю его соперника. Однако сама Татьяна опровергла эти предположения.