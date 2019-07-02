Женщина открыла и незнакомый мужчина ворвался в квартиру, а затем, угрожая пенсионерке предметом, похожим на нож, открыто похитил денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Богородское совместно с коллегами из УВД по ВАО задержали ранее судимого 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку.В службу «102» обратилась 95-летняя женщина. Она рассказала, что в дверь ее квартиры позвонили. Женщина открыла и незнакомый мужчина ворвался в квартиру, а затем, угрожая пенсионерке предметом, похожим на нож, открыто похитил денежные средства, после чего скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ивантеевской улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73