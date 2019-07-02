Оперная певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который привел ее поклонников в восторг. 47-летняя Анна Нетребко предстала абсолютно без макияжа.

Оперная певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, которыйпривел ее поклонников в восторг. 47-летняя Анна Нетребко предстала абсолютнобез макияжа.Артистка находится в четырехдневномотпуске. Все это время она планирует не наносить на лицо косметику, чтобы датькоже отдохнуть.Все это время Анна Нетребко будет наслаждаться романтическимивидами Вероны и отдыхать от сцены. "Без косметики. Ура! Только солнце", —поделилась звезда.Подписчики обомлели от натуральной красотыисполнительницы. Они отметили, что теперь Анна Нетребко выглядит намного моложесвоих лет. "Какая вы прекрасная ибез косметики совсем юная", "А выглядит как будто уже с отдыха: посвежевшая,похудевшая, помолодевшая", "Какая косметика! Она вам не нужна! Вы красивы влюбом виде", "Вы молоденькая такая без косметики", – написали фолловеры.Отметим, график редко бывает свободным. Только за июнь она успела вместе с 42-летнимсупругом Юсифом Эйвазовым выступить в нескольких странах. А недавно порадоваласвоим талантом зрителей на легендарной площадке Арена ди Верона в Италии.Как писали "Дни.ру",4 июня дала грандиозный гала-концерт в ГосударственномКремлевском Дворце. На сцене к ней присоединились яркие звезды: Андреа Бочелли,Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько. Артисты исполнили отрывки из итальянских ирусских музыкальный композиций.