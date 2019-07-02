Оперная певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который
привел ее поклонников в восторг. 47-летняя Анна Нетребко предстала абсолютно
без макияжа.
Оперная певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который
привел ее поклонников в восторг. 47-летняя Анна Нетребко предстала абсолютно
без макияжа.
Артистка находится в четырехдневном
отпуске. Все это время она планирует не наносить на лицо косметику, чтобы дать
коже отдохнуть.
Все это время Анна Нетребко будет наслаждаться романтическими
видами Вероны и отдыхать от сцены. "Без косметики. Ура! Только солнце", —
поделилась звезда.
Подписчики обомлели от натуральной красоты
исполнительницы. Они отметили, что теперь Анна Нетребко выглядит намного моложе
своих лет. "Какая вы прекрасная и
без косметики совсем юная", "А выглядит как будто уже с отдыха: посвежевшая,
похудевшая, помолодевшая", "Какая косметика! Она вам не нужна! Вы красивы в
любом виде", "Вы молоденькая такая без косметики", – написали фолловеры.
Отметим, график редко бывает свободным. Только за июнь она успела вместе с 42-летним
супругом Юсифом Эйвазовым выступить в нескольких странах. А недавно порадовала
своим талантом зрителей на легендарной площадке Арена ди Верона в Италии.
Как писали "Дни.ру",
4 июня дала грандиозный гала-концерт в Государственном
Кремлевском Дворце. На сцене к ней присоединились яркие звезды: Андреа Бочелли,
Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько. Артисты исполнили отрывки из итальянских и
русских музыкальный композиций.