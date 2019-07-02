Анджелину Джоли засняли у входа в больницу в Лос-Анджелесе. Днем
ранее актриса срочно покинула съемочную площадку в Мексике – и поклонники
подозревают, что у нее серьезные проблемы со здоровьем..
Анджелину Джоли засняли у входа в больницу в Лос-Анджелесе. Днем
ранее актриса срочно покинула съемочную площадку в Мексике – и поклонники
подозревают, что у нее серьезные проблемы со здоровьем..
Анджелина Джоли снимается в главной роли в криминальном триллере "Те, кто хотят
видеть меня мертвой". Актриса признавалась, что очень дорожит новой работой
– тем сильнее удивились поклонники, узнав, что голливудская звезда срочно покинула
съемочную площадку.
Папарацци подкараулили звезду у входа в госпиталь в
Лос-Анджелесе. Это сообщение повергло поклонников в уныние: они решили, что у
актрисы что-то действительно серьезное. Ведь буквально на днях, во время визита
в Колумбию, Анджелина Джоли неожиданно потеряла сознание. Артистку очень долго
не могли привести в чувство.
Близкие настаивали, чтобы звезда прошла обследование. Однако
своенравная актриса сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов. И
позже никому не сообщила, что же все-таки у нее обнаружили врачи.
Оснований для беспокойства у фанатов более
чем достаточно. В последнее время актриса появлялась на публике в одежде свободного
покроя, скрывающей фигуру. Но однажды папарацци удалось заснять ее обнаженные
руки – и поклонники пришли в ужас. Они увидели обтянутые кожей кости.
Предполагают, что причина страшной худобы голливудской звезды – серьезное
заболевание.