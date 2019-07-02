Анджелину Джоли засняли у входа в больницу в Лос-Анджелесе. Днем ранее актриса срочно покинула съемочную площадку в Мексике – и поклонники подозревают, что у нее серьезные проблемы со здоровьем..

Анджелину Джоли засняли у входа в больницу в Лос-Анджелесе. Днемранее актриса срочно покинула съемочную площадку в Мексике – и поклонникиподозревают, что у нее серьезные проблемы со здоровьем..Анджелина Джоли снимается в главной роли в криминальном триллере "Те, кто хотятвидеть меня мертвой". Актриса признавалась, что очень дорожит новой работой– тем сильнее удивились поклонники, узнав, что голливудская звезда срочно покинуласъемочную площадку.Папарацци подкараулили звезду у входа в госпиталь вЛос-Анджелесе. Это сообщение повергло поклонников в уныние: они решили, что уактрисы что-то действительно серьезное. Ведь буквально на днях, во время визитав Колумбию, Анджелина Джоли неожиданно потеряла сознание. Артистку очень долгоне могли привести в чувство.Близкие настаивали, чтобы звезда прошла обследование. Однакосвоенравная актриса сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов. Ипозже никому не сообщила, что же все-таки у нее обнаружили врачи.Оснований для беспокойства у фанатов болеечем достаточно. В последнее время актриса появлялась на публике в одежде свободногопокроя, скрывающей фигуру. Но однажды папарацци удалось заснять ее обнаженныеруки – и поклонники пришли в ужас. Они увидели обтянутые кожей кости.Предполагают, что причина страшной худобы голливудской звезды – серьезноезаболевание.