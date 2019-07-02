В семье Николая Баскова страшное горе. О смерти отца впервые высказался сам натуральный блондин.

В семье Николая Баскова страшное горе. О смерти отца впервые высказался сам "натуральный блондин".О смерти отца Никлая Баскова Виктора стало известно накануне, 1 июля. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Печальное известие прокомментировал сам "золотой голос России". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал отрывок из своего концерта, на котором присутствовали его родители. Исполняя песню, Николай дал микрофон подпевающему ему отцу."Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе 🙏 мой горячо любимый Папа .... и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Николай Басков.В комментариях свои соболезнования принесли многие знаменитости. "Колечка!!! Родной !!! Не могу представить!!!! Соболезную.... Это самая Счастливая Семья из всех , кто долго прожил вместе", – высказалась Лолита Милявская. "Большое горе... мои глубокие соболезнования.... Царствие Небесное твоему Папе", – написал Игорь Николаев. "О Господи, Коленька, дорогой мой, светлая память Папе.... держись, мой Друг. Я с тобой всей душой!❤️" – обратилась к артисту Катя Лель.Не оставила без внимания печальный пост Николая Баскова его бывшая невеста, модель Виктория Лопырева. "Дорогой Коля! Это большая утрата. У Тебя замечательный Папа и Он всегда будет рядом, в наших сердцах. Пусть его душа покоится с миром и земля будет пухом. Я Тебе уже сказала, что всегда рядом. Люблю вас!" – оставила нежный комментарий белокурая красавица. также свои соболезнования выразили Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Александр Ревва, Анна Семенович, Иосиф Пригожин и многие другие.Место и дата похорон родителя "золотого голоса России неизвестна. Говорят, семья предпочитает не обнародовать эту информацию, чтобы проводить любимого человека без излишнего внимания и помпы. Отцу Николая Баскова было 67 лет.