Дональд Трамп выделил четыре с половиной миллиарда долларов на решение гуманитарного кризиса на границе с Мексикой. Деньги, в частности, пойдут на нормализацию условий в центрах для содержания нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп выделил четыре с половиной миллиарда долларов на решение гуманитарного кризиса на границе с Мексикой. Деньги, в частности, пойдут на нормализацию условий в центрах для содержания нелегальных мигрантов.Ранее Трампа раскритиковали за бесчеловечное отношение к беженцам: в центрах, где размещали сотни детей, не было даже воды и мыла.Один из американских журналистов рассказал, что когда он находился в плену у сомалийских пиратов, даже те давали ему мыло и зубную пасту. Его твит мгновенно стал вирусным. В комментариях люди требовали от Трампа немедленно выделить деньги на решение проблемы. Тот сначала винил во всем предыдущего президента США Барака Обаму, но потом признал проблему, сообщает телеканал "Россия 24".