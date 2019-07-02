Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель...

«Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России «Щербинский» г. Москвы задержан житель столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от медицинского работника бригады скорой медицинской помощи. По словам заявителя, когда он прибыл на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в городе Щербинка для оказания неотложной помощи, находящийся в помещении мужчина, держа в руках молоток, стал угрожать ему убийством. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивов своего поступка он пояснить не смог.По указанным обстоятельствам отделом дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.