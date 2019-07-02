Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook с гордостью поделился видео обстрела позиции ополчения. Он добавил, что в результате этой атаки украинские силовики убили одного защитника Донбасса.

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook с гордостью поделился видео обстрела позиции ополчения. Он добавил, что в результате этой атаки украинские силовики убили одного защитника Донбасса.Как успели отметить некоторые эксперты, в украинских условиях многие устоявшиеся термины приобретают совершенно иные, зачастую диаметрально противоположные, значения. Доказательством этого утверждения служат волонтеры на Украине. Во всем мире это люди, которые бескорыстно помогают людям или спасают природу. Украинские волонтеры прославились тем, что многие из них собирали с доверчивых людей деньги и тратили их на себя.Еще одно важное отличие украинских волонтеров – чрезмерно восторженное отношение к военным действиям. Примером может послужить Юрий Мысягин, который на своей странице в Facebook с гордостью поделился видео артиллерийского удара по позициям ополчения Донбасса в Луганской области. По его словам, стрельбу открыла 54-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины.Кроме того, волонтер с радостью рапортовал пользователям Сети о том, что, по предварительным данным, в результате удара оказалось повреждено не только укрепление, но и убит один из ополченцев. Сам акт агрессии со стороны подконтрольных Киеву силовиков состоялся в тот момент, когда украинские власти продолжают рассказывать международному сообществу о своем стремлении установить в Донбассе мир.В частности, до сих пор действуют минские соглашения, которые обязывают стороны отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, а также прекратить обстрелы позиций противоположной стороны. Представители Донбасса ни раз отмечали, что Украина свою часть обязательств не выполняет.