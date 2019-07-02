В стане европейских политиков продолжается рассогласованность по вопросу отношений с Россией. Этот вопрос стал поводом для очередного скандала в Саксонии.

В стане европейских политиков продолжается рассогласованность по вопросу отношений с Россией. Этот вопрос стал поводом для очередного скандала в Саксонии.Даже во время самой активной антироссийской информационной кампании в Европе оставались политики, которые настаивали, что национальные интересы их стран заключаются в продолжении сотрудничества с Россией, а введение очередных санкций им противоречит. С течением времени их голоса стали более заметны.Так, глава саксонского правительства Михаэль Кречмер в очередной раз потребовал отменить ограничительные меры Евросоюза против России. Более того, на партийном съезде Христианско-десократического союза, который состоялся в Хемнице, он пригласил российского лидера Владимира Путина в Саксонию. "Я надеюсь, что скоро он к нам приедет", – подчеркнул политик.Среди оппозиционных сил региона эти слова вызвали настоящую бурю. В частности, основной конкурент Михаэля Кречмера на грядущих выборах от партии зеленых Кати Майер поспешила раздуть скандал из-за позиции политика. "Приглашая главу Кремля и прогибаясь перед путинским режимом, Кречмер тем самым лишь охотится за голосами сторонников Левой партии и АдГ", – цитирует ее RT.Она добавила, что премьер-министр Саксонии – всего лишь популист, который "забыл историю". Более подробно раскрывать свою мысль Кати Майер не стала. Напомним, ранее Михаэль Кречмер уже подвергался в Германии активной критике после того, как встретился с Владимиром Путиным и заявил о том, что антироссийским санкциям необходимо положить конец.