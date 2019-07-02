Уголовные дела возбуждены в отношении лиц, с которыми потерпевшие были знакомы.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с сообщением о пропаже из квартиры 7 000 рублей обратилась местная жительница.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого злоумышленник был задержан.Установлено, что 33-летний подозреваемый, проживающий в том же доме, что и потерпевшая, дождался момент, когда хозяйка покинет квартиру, проник в жилище и похитил деньги.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемого в совершении аналогичного преступления установили сотрудники МО МВД России «ЗАТО г. Радужный».С сообщением о пропаже денежных средств в полицию обратилась местная жительница. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 44-летний приятель потерпевшей. Фигурант, находясь дома у женщины, воспользовался отсутствием внимания со стороны хозяйки, похитил 5000 рублей и скрылся.За совершение кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.