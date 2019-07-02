После отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.Изначально информация об отравлении поступила из больницы, куда был доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом.Находясь в медицинском учреждении, он написал заявление о хищении имущества, где подробно описал случившееся, передает ТАСС.Вечером мужчина отдыхал в ресторане на Пятницкой улице. Домой он решил уехать на одной из припаркованных у ресторана машин такси. Спустя какое-то время водитель автомобиля предложил пассажиру выпить воды, мужчина не отказался, но довольно быстро почувствовал себя плохо, попросил водителя остановить такси и вышел из машины. Такси тут же уехало, а мужчина вызвал себе другую машину, доехал до дома и лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что пропала банковская карта, с которой оказались списаны 16 тысяч рублей.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой".Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия для установления личности водителя такси и его задержания.