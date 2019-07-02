В Москве в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом.

Сотрудники полиции выехали в больницу, где мужчина написал заявление о хищении имущества. Заявитель пояснил, что отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения. Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать.Проснувшись, потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей. В связи с плохим самочувствием он вызвал скорую помощь и после осмотра врачом госпитализирован.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание.