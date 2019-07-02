Это произошло в одном из жилых домов на улице Спортивная в Нижневартовске. В городе давно не было таких сильных пожаров.

Это произошло в одном из жилых домов на улице Спортивная в Нижневартовске. В городе давно не было таких сильных пожаров.Возгорание в пятиэтажном доме началось около 17:30, предположительно, на чердаке. Огонь очень быстро распространился по кровле и охватил около 840 квадратных метров.В результате из здания эвакуировали 66 человек. Всего в доме проживает около 200.О пострадавших ничего не сообщается.Очевидцы слышали, как на одном из балконов на последнем этаже произошел хлопок. Между тем, информацию о взрыве на месте происшествия опровергли в пресс-службе МЧС.Как сообщает "", в ближайшей школе оперативно был развернут пункт временного размещения. Туда обратились 138 человек. Остались ночевать всего 9, из них 2 ребенка. Остальные жильцы решили поехать к родственникам и знакомым.Отметим, для пострадавших организовано горячее питание, необходимая медицинская и психологическая помощь. Предоставлены спальные места и принадлежности, одеяла, детская одежда.