Возвращение России в ПАСЕ – очень важный сигнал. Об этом в ходе организованного Госдумой II Международного форума Развитие парламентаризма заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

Возвращение России в ПАСЕ – очень важный сигнал. Об этом в ходе организованного Госдумой II Международного форума "Развитие парламентаризма" заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва."Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы, каквернуть российскую делегацию в ПАСЕ", – сказал парламентарий на заседаниисекции, посвященной проблемам международной безопасности.Возвращение российских законодателей к работе в ПАСЕ Канерваназвал важным сигналом для сегодняшнего дня. Парламентарии могут и должныиграть роль в решении актуальных мировых проблем, уверен он.С Канервой согласился представитель Масстрихтской школыуправления Рене Ван дер Линден, возглавлявший ПАСЕ в 2005-2008 годах.Национальные парламенты зачастую "чрезмерно смотрят внутрь своейстраны", посетовал он.Важно, уверен он, чтобы люди понимали, что на будущее ихстран влияет происходящее в других государствах. "В одной странепроисходят одни процессы, но их последствия мы видим в других странах", -отметил гость форума "Развитие парламентаризма".Поддержал возвращение России в ПАСЕ и спикер парламента Словакии . "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – сказал он.Россия вновь начала принимать участие в работе ПАСЕ 26 июня, когда организация приняларезолюцию о подтверждении полномочий нашей страна. Права российской делегациибыли восстановлены в полном объеме.В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум"Развитие парламентаризма", организованный Госдумой. Популярностьмероприятия во всем мире растет: в этом году в российскую столицу съехалисьпредставители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них41 спикер национальных парламентов.В рамках форума во вторник, 2 июля, начнет работупарламентская конференция "Россия-Африка". Кроме того, проходятдвусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с зарубежнымиколлегами.