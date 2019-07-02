Возвращение России в ПАСЕ – очень важный сигнал. Об этом в ходе организованного Госдумой II Международного форума Развитие парламентаризма заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.
Возвращение России в ПАСЕ – очень важный сигнал. Об этом в ходе организованного Госдумой II Международного форума "Развитие парламентаризма" заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.
"Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы, как
вернуть российскую делегацию в ПАСЕ", – сказал парламентарий на заседании
секции, посвященной проблемам международной безопасности.
Возвращение российских законодателей к работе в ПАСЕ Канерва
назвал важным сигналом для сегодняшнего дня. Парламентарии могут и должны
играть роль в решении актуальных мировых проблем, уверен он.
С Канервой согласился представитель Масстрихтской школы
управления Рене Ван дер Линден, возглавлявший ПАСЕ в 2005-2008 годах.
Национальные парламенты зачастую "чрезмерно смотрят внутрь своей
страны", посетовал он.
Важно, уверен он, чтобы люди понимали, что на будущее их
стран влияет происходящее в других государствах. "В одной стране
происходят одни процессы, но их последствия мы видим в других странах", -
отметил гость форума "Развитие парламентаризма".
Поддержал возвращение России в ПАСЕ и спикер парламента Словакии . "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – сказал он.
Россия вновь начала принимать участие в работе ПАСЕ 26 июня, когда организация приняла
резолюцию о подтверждении полномочий нашей страна. Права российской делегации
были восстановлены в полном объеме.
В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум
"Развитие парламентаризма", организованный Госдумой. Популярность
мероприятия во всем мире растет: в этом году в российскую столицу съехались
представители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них
41 спикер национальных парламентов.
В рамках форума во вторник, 2 июля, начнет работу
парламентская конференция "Россия-Африка". Кроме того, проходят
двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с зарубежными
коллегами.