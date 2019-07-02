Завершилось заседание ОПЕК, продолжавшееся в Вене несколько часов. Одним из его итогов стало одобрение продления сделки по сокращению добычи нефти с июля сроком на 9 месяцев.

Завершилось заседание ОПЕК, продолжавшееся в Вене несколько часов. Одним из его итогов стало одобрение продления сделки по сокращению добычи нефти с июля сроком на 9 месяцев."При той степени исполнения сделки, которая была в первой половине года, вторая половина года будет еще лучше", — сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.Договоренности по сокращению добычи продлеваются с сегодняшнего дня до 31 марта следующего года. При этом квоты на снижение не будут распространяться на Иран, Венесуэлу и Ливию, передает ТАСС.Решено, что следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене; также продлены полномочия действующего генсека организации Мохаммеда Баркиндо на второй срок.Исход встречи почти определился на саммите "Большой двадцатки" в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев.Во вторник страны, не входящие в картель, присоединятся к обсуждению параметров сделки.