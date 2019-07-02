В рамках проекта дошколята «своими словами» рассказывают телезрителям о правилах дорожного движения, а полицейские дают профессиональное пояснение по теме.

В преддверии Дня образования ГИБДД сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с журналистами одного из телеканалов дали старт проекту «Осторожно, дети!». Цель проекта – напомнить жителям региона о важности соблюдения правил дорожного движения. К участию пригласили ребят из нескольких дошкольных учреждений города Владимира, где теме воспитания дорожной культуры уделяется особое внимание.В рамках проекта будет подготовлена серия видеороликов, в которых дошколята «своими словами» расскажут телезрителям о правилах дорожного движения, а полицейские сопроводят выступление ребят профессиональным пояснением по теме.Первый ролик уже вышел в эфир накануне.На видео юный участник дорожного движения Тимофей Пантелеев рассказывает зрителям о том, что такое светофор и как необходимо правильно себя вести в случае, если загорелся один из его цветов.Полицейские и журналисты уверены, что такая форма ежедневного напоминания о важности соблюдения ПДД не останется без внимания взрослых и детей, способствуя снижению случаев дорожно-транспортного травматизма.