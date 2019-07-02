В международных отношениях эффективен только тот подход, который учитывает традиции, культуру и региональную ситуацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая Сессилией Боттино. Переговоры законодателей прошли в рамках форума Развитие парламентаризма.

В международных отношениях эффективен только тот подход, который учитывает традиции, культуру и региональную ситуацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая Сессилией Боттино. Переговоры законодателей прошли в рамках форума "Развитие парламентаризма"."Когда не учитывают ни традиции, ни особенностигосударств, их национальный состав, и с одинаковым лекалом подходят ко всемстранам, кроме напряжения это ничего не вызывает", – сказал председатель нижнейпалаты. Спикер предостерег от политиканства и навязывания стандартов, неимеющих отношения к демократии.Володин и Боттино, что отношения между Россией и Уругваемдинамично развиваются. "Нас связывают хорошие экономические взаимосвязи,которые мы хотели бы развивать и в будущем", – отметила гость форума.Законодатель передала спикеру Госдумы приглашение посетитьУругвай и поучаствовать в заседании ПАРЛАСУР – межпарламентского объединениястран Южной Америки.Только за прошлый год двусторонняя торговля с Уругваемвыросла на 33%, указал Володин. Спикер поблагодарил свою коллегу за то, чтоУругвай выступил против антироссийских санкций.По его словам, в рамках форума "Развитиепарламентаризма" может быть подписано соглашение о сотрудничестве сЦентральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН).В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум"Развитие парламентаризма", организованный Госдумой. Популярностьмероприятия во всем мире растет: в этом году в российскую столицу съехалисьпредставители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них41 спикер национальных парламентов.