В международных отношениях эффективен только тот подход, который учитывает традиции, культуру и региональную ситуацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая Сессилией Боттино. Переговоры законодателей прошли в рамках форума Развитие парламентаризма.
В международных отношениях эффективен только тот подход, который учитывает традиции, культуру и региональную ситуацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая Сессилией Боттино. Переговоры законодателей прошли в рамках форума "Развитие парламентаризма".
"Когда не учитывают ни традиции, ни особенности
государств, их национальный состав, и с одинаковым лекалом подходят ко всем
странам, кроме напряжения это ничего не вызывает", – сказал председатель нижней
палаты. Спикер предостерег от политиканства и навязывания стандартов, не
имеющих отношения к демократии.
Володин и Боттино, что отношения между Россией и Уругваем
динамично развиваются. "Нас связывают хорошие экономические взаимосвязи,
которые мы хотели бы развивать и в будущем", – отметила гость форума.
Законодатель передала спикеру Госдумы приглашение посетить
Уругвай и поучаствовать в заседании ПАРЛАСУР – межпарламентского объединения
стран Южной Америки.
Только за прошлый год двусторонняя торговля с Уругваем
выросла на 33%, указал Володин. Спикер поблагодарил свою коллегу за то, что
Уругвай выступил против антироссийских санкций.
По его словам, в рамках форума "Развитие
парламентаризма" может быть подписано соглашение о сотрудничестве с
Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН).
В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум
"Развитие парламентаризма", организованный Госдумой. Популярность
мероприятия во всем мире растет: в этом году в российскую столицу съехались
представители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них
41 спикер национальных парламентов.