Со дня смерти бывшего участника группы Иванушки Int. Олега Яковлева прошло два года. В скорбную дату его гражданская жена Александра Куцевол побывала на Троекуровском кладбище столицы.

Со дня смерти бывшего участника группы "Иванушки Int." Олега Яковлева прошло два года. В скорбную дату его гражданская жена Александра Куцевол побывала на Троекуровском кладбище столицы.Фотографию могилы Олега, расположенной на 15 участке Троекуровского кладбища, его возлюбленная опубликовала в социальной сети Instagram. Поклонников немного удивили "гостинцы", которые Куцевол принесла покойному – сдобная булочка его любимой марки, холодный чай, сигареты и виски. "Все, как ты любишь", – подписала любовница снимок. Правда, виски на могиле смотрятся немного странно, если учесть, что по одной из версий, певец умер от отека легких, спровоцированного циррозом печени."Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки", – рассказывал журналистам бывший директор группы t.A.T.u Леонид Дзюник. – На мероприятиях, гастролях, в самолете он всегда выпивал - то шампанское, то коньячок. "Зеленый змий" – это его беда. У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти".Между тем, священники категорически против того, чтобы заливать могилы покойных алкоголем. "Приносить еду на могилу покойника неправильно, это языческая традиция, в верующих семьях та не делают. – рассказал "Дни.Ру" представитель духовенства. – И категорически нельзя ставить возле креста на кладбище спиртное. Это кощунство! Алкоголь считается символом земной радости, а кладбище – место для усиленной молитвы о человеке, который может тяжело страдать в загробной жизни".