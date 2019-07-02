На протяжении нескольких лет украинцы сочиняли нелепые байки про переправу через Керченский пролив, пытались убедить всех в ненадежности конструкции и ее скором обрушении. После открытия автомобильной части Крымского моста активность недоброжелателей пошла на спад, а последнее время они и вовсе замолчали. Информационная атака на переправу провалилась, констатировали возмущенные нападками украинцев россияне.
На протяжении нескольких лет украинцы сочиняли нелепые байки про переправу через Керченский пролив, пытались убедить всех в ненадежности конструкции и ее скором обрушении. После открытия автомобильной части Крымского моста активность недоброжелателей пошла на спад, а последнее время они и вовсе замолчали. Информационная атака на переправу провалилась, констатировали возмущенные нападками украинцев россияне.
На протяжении нескольких лет в Сети шли настоящие
информационные войны. Украинцы активно доказывали, что Крымский мост
разрушится. Россияне, шокированные наглостью соседей, отбивали атаки.
Теперь люди недоумевают: неужели все? "Информационная
атака украинцев на Крымский мост сдулась?" – задался вопросом пользователь
Twitter Константин Симонов.
Он крайне удивлен, что поток украинских фейков про переправу
иссяк. "То несколько лет вопили, что мост рухнет, теперь несколько месяцев
как языки проглотили. У самих все разрушено – заводы, инфраструктура, лучше бы
за своим следили", – заключил комментатор.
Впрочем, некоторые украинские СМИ до сих пор пытаются делать
хорошую мину при плохой игре. Понимая, что их прогнозы по не
сбылись, они пытаются высосать проблемы из пальца.
Ранее издание "Обозреватель", неоднократно
замеченное за публикацией сомнительной информации про переправу, заявило, что в
компании-строителе Крымского моста якобы признали его уязвимость. На самом деле
глава предприятия Аркадий Ротенберг говорил о больших усилиях, затраченных на
реализацию грандиозного проекта.
"Надо ж как из-за Крымского Моста пригорает! Второй год
как уж открыт! Через неделю опять по нему проеду!" – высмеял украинцев
пользователь sH arK.
Автомобильная часть была открыта в мае
прошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги.
Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажи
билетов на них начнутся осенью.