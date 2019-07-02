На протяжении нескольких лет украинцы сочиняли нелепые байки про переправу через Керченский пролив, пытались убедить всех в ненадежности конструкции и ее скором обрушении. После открытия автомобильной части Крымского моста активность недоброжелателей пошла на спад, а последнее время они и вовсе замолчали. Информационная атака на переправу провалилась, констатировали возмущенные нападками украинцев россияне.

На протяжении нескольких лет украинцы сочиняли нелепые байки про переправу через Керченский пролив, пытались убедить всех в ненадежности конструкции и ее скором обрушении. После открытия автомобильной части Крымского моста активность недоброжелателей пошла на спад, а последнее время они и вовсе замолчали. Информационная атака на переправу провалилась, констатировали возмущенные нападками украинцев россияне.На протяжении нескольких лет в Сети шли настоящиеинформационные войны. Украинцы активно доказывали, что Крымский мостразрушится. Россияне, шокированные наглостью соседей, отбивали атаки.Теперь люди недоумевают: неужели все? "Информационнаяатака украинцев на Крымский мост сдулась?" – задался вопросом пользовательTwitter Константин Симонов.Он крайне удивлен, что поток украинских фейков про переправуиссяк. "То несколько лет вопили, что мост рухнет, теперь несколько месяцевкак языки проглотили. У самих все разрушено – заводы, инфраструктура, лучше быза своим следили", – заключил комментатор.Впрочем, некоторые украинские СМИ до сих пор пытаются делатьхорошую мину при плохой игре. Понимая, что их прогнозы по несбылись, они пытаются высосать проблемы из пальца.Ранее издание "Обозреватель", неоднократнозамеченное за публикацией сомнительной информации про переправу, заявило, что вкомпании-строителе Крымского моста якобы признали его уязвимость. На самом делеглава предприятия Аркадий Ротенберг говорил о больших усилиях, затраченных нареализацию грандиозного проекта."Надо ж как из-за Крымского Моста пригорает! Второй годкак уж открыт! Через неделю опять по нему проеду!" – высмеял украинцевпользователь sH arK.Автомобильная часть была открыта в маепрошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги.Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажибилетов на них начнутся осенью.