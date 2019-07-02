02.07.2019

2019-07-02 14:30:31

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (23(9672) от 02 июля 2019 года).

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

На Петровке, 38 под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал­лейтенанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА прошло учебно­методическое занятие с руководителями подразделений столичного главка по важному вопросу — организации профилактики суицидальных происшествий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Читайте на странице 2.



МЕЧТА НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД

В подмосковной Ивантеевке в Центре профессиональной подготовки (ЦПП) ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников полиции. Своё место в строю столичных полицейских займут 240 выпускников, завершивших обучение по категориям ДПС, УУП, ППСП и УВД на ММ. Продолжение на странице 2.



НА ПОБЕДУ НУЖНО НАСТРОИТЬСЯ!

Психологи территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве приняли участие во втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Соревнования состоялись на базе Центра профессиональной подготовки главка столичной полиции. Читайте на странице 3.



ПОДАРИЛИ ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Полицейские Северо-Западного округа г. Москвы посетили отделение переливания крови. Читайте на странице 3.



С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО провели большой летний фестиваль для семей москвичей с детьми. Читайте на странице 3.



КОГДА КОПЕЙКА СХОДИТСЯ С КОПЕЕЧКОЙ

Централизованная бухгалтерия УВД по ЮЗАО уже второй год подряд держит флаг первенства в конкурсе профессионального мастерства на лучшее подразделение финансового обеспечения. О работе успешного коллектива рассказала нашей газете его руководитель — главный бухгалтер старший лейтенант внутренней службы Ирке КАЗАКОВА. Читайте на странице 4.



А ХОСТЕЛ И НЫНЕ ТАМ…

Квартира № 49 в доме 13, корпус 1 по Новопесчаной улице давно приобрела дурную славу «нехорошей». 5 лет назад в этой бывшей коммуналке гражданки Капустина и Морозова основали хостел, по-русски «общагу». Продолжение на странице 4.



ПРИВИВКА ОТ БЕСПАМЯТСТВА

Сначала служебная информация: накануне 22 июня в Культурном центре прошёл учебно-методический сбор. Но, признаться, как-то не вяжется эта сухая формулировка с тем, что происходило в этот день в зале. Читайте на странице 5.



ТЕХНАРЬ, ЮРИСТ И ГЕНЕРАЛ

Брифинг почему-то шёл не очень гладко. Принимавшие в нём участие журналисты засыпали министра внутренних дел России Сергея Степашина неприятными вопросам, колкими замечаниями и просто упрёками. Подробности читайте на страницах 6-7.



ЯНТАРЬ НА МИЛЛИОН

Природа щедро наградила Калининградскую область изобилием янтаря, сделав его визитной карточкой региона. Зачастую «солнечный камень», который очень дорог и украшения из него всем желанны, становится объектом краж и незаконного обогащения. Продолжение на странице 7.



ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

По итогам минувшего года лучшим сотрудником тыловых подразделений столичного правоохранительного гарнизона стал заместитель командира 2-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе майор полиции Виталий АНОШКИН. Читайте на странице 8.



СПАС ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ ОГНЯ

Во время патрулирования территории капитан полиции Александр ЕРМОЛИН заметил дым из окна третьего этажа жилого дома на улице Академика Комарова. Действовать нужно было незамедлительно — ожидание могло стать роковым. Подробности читайте на странице 8.



ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции — люди творческие. Например, инспектор 7-го отдела (пропаганды Безопасности дорожного движения взаимодействия со СМИ) УГИБДД старший лейтенант полиции Анна СЕВАСТЬЯНОВА и государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД капитан полиции Денис АВВАКУМОВ, которые вот уже несколько лет работают в творческом тандеме. Читайте на странице 8.



ЧТО ДЕЛАЕТ НАС УЯЗВИМЫМИ?

О ситуациях, в которых жертвами мошенников становятся пожилые люди, мы рассказываем постоянно. С завидной периодичностью новостные сайты продолжают удивлять всё новыми и новыми схемами выуживания денег у доверчивых граждан. Читайте на странице 9.



КАК МОШЕННИК МОШЕННИКА ОСВОБОЖДАЛ

В Дорогомиловском районном суде столицы оглашён приговор 38-летнему москвичу Сергею Иванченко, которому пришлось держать ответ по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Жертвами мошенника стали профессиональный адвокат и его состоятельный клиент, доверившиеся жулику и потерявшие десятки миллионов. Читайте на странице 9.



ОБИДЕЛСЯ ЗА ГРОЗНОГО

В Замоскворецком районном суде вынесен приговор жителю Воронежской области Игорю Подпорину, повредившему в Третьяковке знаменитую картину художника Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Продолжение на странице 9.



КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!..

Одна из многочисленных книг известного журналиста и писателя Эрика КОТЛЯРА называется так: «Ореховские» круче «сицилийских». Она — о разгроме МУРом крупнейшей преступной группировки. Читайте на странице 11.



СЫЩИКИ И КАРМАННИКИ ЭПОХИ «ДИКОГО» РЫНКА

О профессионале розыска полковнике полиции в отставке Владимире МАРТИРОСОВЕ наша газета рассказывала в материале «Охотник за карманниками». Тема сегодняшнего разговора — «рынок и… воровские отношения» 90-х годов. Читайте на странице 12.



ПОД ОГНЁМ ВРАЖЕСКИХ ОРУДИЙ

Официальный список Героев, которые служили в органах внутренних дел города Москвы, открывается именем Ивана ИЛЬИНЫХ — кавалера советской медали «Золотая Звезда». Подробности читайте на странице 13.



ЕГО ВЫСОКО ЦЕНИЛ САМ МАРШАЛ ЖУКОВ

Для Сергея Саввича Бельченко война началась 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут, когда буквально в нескольких сантиметрах от него пролетел осколок от взорвавшейся бомбы. Продолжение на странице 14.



ГЛАВНОЕ — НЕ ОБГОРЕТЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Благотворительный фонд «Щит и Лира» отправил в солнечную Анапу очередную группу отдыхающих. Это вдовы и дети столичных полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Читайте на странице 15.



В РИТМЕ ТАНЦА

В июне режиссёр-постановщик и балетмейстер фолк-группы «Горница» Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве, заслуженный деятель искусств Республики Крым Валерий ДОНЦОВ отметил своё 70-летие. Читайте на странице 15.



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