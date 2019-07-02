Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Адмирал из Владивостока презентовал обновленный логотип, под которым будет выступать в предстоящем сезоне-2019/20.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока презентовал обновленный логотип, под которым будет выступать в предстоящем сезоне-2019/20."Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями, – сообщает пресс-служба дальневосточной команды. – обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте".Наш новый логотип