Во время визита в подтопленный город Канск глава Красноярского края Александр Усс резко ответил на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она качает права.

Во время визита в подтопленный город Канск глава Красноярского края Александр Усс резко ответил на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она "качает права", передает РИА Новости.Губернатору не понравился вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты."Что вы хотите сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы дорогу видели. Если ее размоет, значит, ее восстановят", — сказал Усс.Как сообщалось, из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. По словам мэра Канска Андрея Береснева, в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.В воскресенье вечером уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Всего в зоне подтопления — 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков.Усс заявил, что пик опасности миновал, теперь главная задача состоит в обеспечении сохранности имущества и правильном оформлении документов на компенсацию ущерба.По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет.