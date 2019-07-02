Мужчина, испытывая нехватку денежных средств, решил заняться сбытом запрещенных веществ

Мужчина, испытывая нехватку денежных средств, решил заняться сбытом запрещенных веществМуромский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.Мужчина, испытывая нехватку денежных средств, по предложению неустановленного лица, с которым общался в интернете, решил заняться сбытом запрещенных веществ за вознаграждение. Он забирал оптовые партии, которые потом раскладывал, делая тайники в различных частях Мурома. При этом мужчина записывал адреса «закладок», делал фотографии этих мест и отсылал сообщнику.Злоумышленника задержали, когда он забирал очередную партию запрещенных веществ.Его приговорили к 10,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.