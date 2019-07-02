Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 200 тысяч рублей

Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 200 тысяч рублейЖителя Александровского района подозревают в краже.В марте этого года в дежурную часть полиции обратился 39-летний мужчина, сообщивший о пропаже квадроцикла. Полицейским он рассказал, что припарковал транспорт на территории предприятия, в котором работает. Вернувшись через некоторое время, квадроцикла на месте не было. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 200 тысяч рублей.Правоохранители установили личность злоумышленника, 31-летнего местного жителя.Выяснилось, что мужчина похитил квадроцикл, планируя продать его кому-нибудь. Транспорт нашли в гараже задержанного.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.