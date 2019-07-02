Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц города через несколько часов после совершенного преступления.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Мурома. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В апреле текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о незаконном проникновении в один из магазинов районного центра.Прибыв по указанному заявителем адресу, сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение, выбив окно, ранее служившее для приема товара, и совершил хищение 20 пачек сигарет и 10 плиток шоколада. Проведя комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и изучив записи с камер видеонаблюдения, муромские полицейские установили приметы возможного подозреваемого и передали их наружным нарядам.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали фигуранта на одной из улиц Мурома.Задержанный свою вину признал, в содеянном раскаялся. Молодой человек пояснил, что планировал похитить денежные средства из кассы, но, не сумев её открыть, решил похитить товар. Своими действиями злоумышленник причинил собственнику материальный ущерб на сумму около 3000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.