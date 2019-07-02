Мужчина дождался, когда женщина уйдет из дома, и проник к ней в квартиру

Мужчина дождался, когда женщина уйдет из дома, и проник к ней в квартируВ дежурную часть полиции обратилась жительница Гусь-Хрустального, у которой из квартиры пропали 7 тысяч рублей.Правоохранители установили личность злоумышленника. Оказалось, что 33-летний сосед женщины дождался, когда хозяйка покинет квартиру, проник в жилище и украл деньги.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Подозреваемого в совершении аналогичного преступления поймали в Радужном. С сообщением о пропаже денег к полицейским обратилась местная жительница. Выяснилось, что к хищению причастен 44-летний друг потерпевшей. Мужчина, находясь дома у женщины, похитил 5 тысяч рублей и скрылся.Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.