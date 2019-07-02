Всемирно известная певица Тина Тернер дала откровенное интервью. Легендарная артистка рассказала о том, как боролась с раком кишечника и раскрыла причину самоубийства своего сына.

Всемирно известная певица Тина Тернер дала откровенное интервью. Легендарная артистка рассказала о том, как боролась с раком кишечника и раскрыла причину самоубийства своего сына.Около двух лет назад оборвалась жизнь 59-летнего сына Тины Тернер Крейга. Тогда зарубежные журналисты как с цепи сорвались в надежде заполучить драгоценный эксклюзив – комментарий артистки. Однако никакие самые заманчивые предложения не смогли разговорить певицу. Тина Тернер упорно молчала о том, что послужило причиной смерти ее первенца.Тело Крейга Тернера было обнаружено в его доме в Калифорнии. Он был старшим из сыновей 79-летней певицы: мальчик родился в 1959 году от саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Крейг работал агентом по недвижимости, вел тихую и размеренную жизнь. А еще был одиноким. Причем настолько, что предпочел покинуть этот мирОб этом Тина Тернер рассказала в интервью CBS Sunday Morning. А еще артистка поведала о тяжелой жизни с бывшем мужем Айком, который не раз поднимал на нее руку, и о раке кишечника. Кроме того, артистка впервые назвала причину самоубийства ее сына. Тина Тернер уверена, что он решил свести счеты с жизнью из-за того, что так и не встретил по-настоящему близкого человека. "Я думаю, Крейг был очень одинок", – высказала убеждение певица. По ее мнению, сына это обстоятельство очень угнетало.Судьба была очень непростой: она терпела домашнее насилие, перенесла ряд тяжелейших проблем со здоровьем: рак и пересадку почки, у нее умер старший сын, однако артистка не ропщет. "У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда и осуждения. И я счастливый человек", – заключила Тина Тернер.