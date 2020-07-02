466 382 человека посетили голосование

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Во Владимирской области с 8.00 до 20.00 открыты все 985 участков, сообщает пресс-служба Белого дома.По данным на 10.00 1 июля уже 466 382 человека посетили голосование. Подсчёт голосов будет проводиться после 20.00.Напоминаем, что во всех пунктах особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья её участников в связи с пандемией коронавируса. На каждом участке регулярно проводится дезинфекция, а всем желающим отдать голос мерят температуру и выдают одноразовые маски и перчатки.