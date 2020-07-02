Несмотря на юный возраст, Дина Немцова решила обручиться со своим возлюбленным. На протяжении трех лет она встречается с Димитрием Маревосовым.

Несмотря на юный возраст, Дина Немцова решила обручиться со своим возлюбленным. На протяжении трех лет она встречается с Димитрием Маревосовым.1 июля дочь Бориса Немцова опубликовала в инстаграм-аккаунте фотографию своей правой руки, на безымянном пальце которой красуется кольцо. Дина написала, что принимает поздравления. Таким образом девушка сообщила, что планирует выйти замуж за избранника.Возлюбленный Немцовой также выложил снимок. А еще – видео в "Сторис", где он просит Дину показать руку, чтобы подписчики увидели помолвочное кольцо.Друзья, знакомые и поклонники поздравили девушку. Многие пожелали паре безграничной любви и счастья. В комментариях отметилась и Екатерина Одинцова. Снимок дочери с избранником она выложила в своем инстаграм-аккаунте. Одинцова рассказала, что Дина и Димитрий планируют сыграть свадьбу в следующем году.Некоторые считают, что в таком возрасте выходить замуж слишком рано. "Не рано? И Дима вроде не внушает уверенности", "Только окончила школу, пожила бы для себя!", "Она же совсем юная", "Зачем ей так рано замуж? Вся молодость впереди", – написали пользователи Сети.1 Июл 2020 в 11:09 PDTНапомним, что Дина окончила школу и получила аттестат с отличием. Она поступила в Британскую высшую школу дизайна. Два года назад женился брат девушки, 24-летний Антон.