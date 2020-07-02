Владимир Зеленский находится на посту президента Украины чуть более года. За это время уровень одобрения его деятельности значительно изменился.

Владимир Зеленский находится на посту президента Украины чуть более года. За это время уровень одобрения его деятельности значительно изменился.Результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", свидетельствуют о том, что работу Владимира Зеленского на должности президента одобряют лишь 36% опрошенных граждан. Деятельностью главы государства недовольны 52% респондентов.Остальные либо воздержались от ответа, либо не определились с выбором. Примечательно, что полгода назад о работе Зеленского положительно отозвались 62% граждан, в то время как против его действий были лишь 25%.Но еще меньше украинцев довольны деятельностью Верховной рады – парламента страны. 76% опрошенных негативно высказались о его работе, и лишь 9% – позитивно. Действия спикера Рады Дмитрия Разумкова вызвали недовольство у 51% участников опроса, а положительно их оценили 21% респондентов.Приблизительно так же оценили работу главы правительства Украины Дениса Шмыгаля: его не поддерживают 56% граждан. Работой кабинета министров довольны лишь 8% опрошенных.Опрос проводился с 24 по 28 июня 2020 года посредством личного интервью В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних украинцев из всех регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.