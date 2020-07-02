В день общероссийского голосования по поправкам к Конституции проголосовал и глава администрации Владимира. Сити-менеджер Андрей Шохин прибыл на участок около полудня. По прописке глава

В день общероссийского голосования по поправкам к Конституции проголосовал и глава администрации Владимира. Сити-менеджер Андрей Шохин прибыл на участок около полудня. По прописке глава администрации голосует во Дворце детского юношеского творчества. Как и все, на входе Андрей Шохин после термометрии получил средства защиты с одноразовой ручкой. Встречают избирателей члены комиссии в полной противочумной экипировке. Данные