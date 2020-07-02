Бывший тренер московского Спартака Массимо Каррера, который привел красно-белых к победе в чемпионате страны, на своем новом посту – в греческому клубе АЕК, - показывает отличные результаты. Приняв команду, которая шла четвертой в первенстве, итальянец накануне вывел ее в зону Лиги чемпионов.

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, который привел "красно-белых" к победе в чемпионате страны, на своем новом посту – в греческому клубе АЕК, — показывает отличные результаты. Приняв команду, которая шла четвертой в первенстве, итальянец накануне вывел ее в зону Лиги чемпионов.АЕК обыграл в принципиальном матче другого претендента на путевку в главный евротурнир – ПАОК, — причем, сделал это на поле соперника. Счет в матче 2:0. Голы в команде Карреры забивали Чигринский на 42-й минуте и Ливая с пенальти на 81-й.Στιγμές από την νίκη της ΑΕΚ στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική των play-offs#paokaek #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #slgr #playoff #staysafe #μένουμε_ασφαλείς pic.twitter.com/3xBt0w9MGc— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 1, 2020Клуб Карреры набрал 59 очков и вышел на второе место, уступая только "Олимпиакосу" (81 очко) и опережая ПАОК по дополнительным показателям. Афиняне провели 24-й матч под руководством экс-тренера "Спартака". За это время АЕК одержал 14 побед, 8 раз сыграл вничью и только дважды проиграл.