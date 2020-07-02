Количество миллиардеров в мире впервые в истории достигло 2825 человек и выросло на 8,5% за 2019 год, а их богатство увеличилось на 10,3% до 9,4 триллиона долларов, отмечается в отчете Перепись миллиардеров консалтинговой компании Wealth-X. В 2020 году миллиардеров может стать еще больше.

Количество миллиардеров в мире впервые в истории достигло 2825 человек и выросло на 8,5% за 2019 год, а их богатство увеличилось на 10,3% до 9,4 триллиона долларов, отмечается в отчете "Перепись миллиардеров" международной консалтинговой компании Wealth-X. В 2020 году миллиардеров может стать еще больше.В 2019 году численность миллиардеров выросла после спада в предыдущем году: на 5,4% по количеству и на 7% по стоимости их состояний. Быстрее всего количество миллиардеров появляется в Китае, но в США их по-прежнему больше всего.Рост их благосостояния стал возможен благодаря финансовым рынкам, отмечает компания Wealth-X, составляющая досье богатых людей.Среди регионов лидирует Северная Америка – здесь проживает 834 миллиардера (+11,2%) с богатством на 3,5 триллиона долларов (+14%). На втором месте Азия — 758 миллиардеров (+12%) с активами на 2,4 триллиона долларов (+11%).Среди стран лидируют по количеству миллиардеров США (788 человек) и Китай (342 человека).Среди городов по количеству миллиардеров на первом месте в мире Нью-Йорк — 113 миллиардера с состоянием в 1 миллиард долларов. На втором месте — Гонконг (96 человек), на третьем — Сан-Франциско (77 человек).Более 10% миллиардеров мира пожертвовали на борьбу с COVID-19. По версии издания Forbes, ведущего свой рейтинг богатых людей, количество долларовых миллиардеров в России выросло за время пандемии с 102 до 104 человек, а их совокупное состояние выросло с 392 миллиарда до 454 миллиарда долларов.В 2020 году рекорд по количеству миллиардеров может быть обновлен, согласно данным за первые пять месяцев текущего года. Ряд отраслей пострадал — автомобильная, авиакосмическая, транспортная и другие. Поэтому численность миллиардеров в этих отраслях снижается, но растут пищевая отрасль, онлайн-ретейл, страхование и здравоохранение, и другие отрасли. И здесь количество миллиардеров увеличивается.Каждое досье Wealth-X дает представление о финансовом профиле человека, истории его карьеры, известных партнерах, принадлежности, семейном происхождении, образовании, благотворительной деятельности, увлечениях, хобби, интересах и многом другом.