Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Полностью отменены итоги ..

Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкамв Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила главаЦИК Элла Памфилова."Полностью отменены итоги на одном участке, поскольку они непозволяют определить результаты. В районе Раменки был зафиксирован вбросбюллетеней председателем комиссии. В связи с невозможностью определитьволеизъявление участников голосования признаем недействительными итогиголосования на участке 2783", – объявила она на итоговой пресс-конференции ЦИК.На 23 участках в 6 регионах и в связи с нарушениями, непозволяющими достоверно определить итоги референдума, голосование было признанонедействительным.