Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам
в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава
ЦИК Элла Памфилова.
Полностью отменены итоги ..
Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам
в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава
ЦИК Элла Памфилова.
"Полностью отменены итоги на одном участке, поскольку они не
позволяют определить результаты. В районе Раменки был зафиксирован вброс
бюллетеней председателем комиссии. В связи с невозможностью определить
волеизъявление участников голосования признаем недействительными итоги
голосования на участке 2783", – объявила она на итоговой пресс-конференции ЦИК.
На 23 участках в 6 регионах и в связи с нарушениями, не
позволяющими достоверно определить итоги референдума, голосование было признано
недействительным.