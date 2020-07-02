За сутки количество новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 6760 человек, умерли 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

За сутки количество новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 6760 человек, умерли 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба. При этом 2167 (32,1%) переносят вирус без клинических проявлений.Суточный прирост в России немного вырос: накануне в РФ было зафиксировано 6556 заболевших, 30 июня — 6693, 29 июня — 6719.По состоянию на четверг, 2 июля, в стране выявлено 661 165 случаев COVID-19, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, в России сейчас болеют 222 504 человека.По данным оперштаба, в Москве зарегистрировано 662 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 39 человек умерли и 1055 выздоровели.В столице коэффициент распространения COVID-19 в четверг составил 0,88.