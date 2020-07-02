Ситком Нагиев на карантине получит продолжение. Второй сезон комедийного сериала о жизни актера Дмитрия Нагиева стартует 9 июля.

Ситком "Нагиев на карантине" получит продолжение. Второйсезон комедийного сериала о жизни актера Дмитрия Нагиева стартует 9 июля.Новая часть ситкома будет состоять из десяти эпизодов.Хронометраж каждого – максимум 15 минут. Главные роли в ленте исполнили Дмитрий и Кирилл Нагиевы.Сериал "Нагиев на карантине" будетдоступен по подписке на сайте okko.tv. Первую серию второгосезона картины опубликуют на ютуб-канале Okkoи в официальной группе сервиса в "Одноклассниках".В новой части проекта "Нагиев на карантине" главные герой получает отрицательные результатытеста на коронавирус. Дмитрий решает забыть о режиме самоизоляции и вернуться кнормальной жизни. За время вынужденногонахождения дома отношения Нагиева и его супруги испортились. Артист решает прорватьсяв город, подальше от благоверной.Машину Нагиева останавливают на первом же посту ДПС.Полицейские выписывают герою проекта штраф за отсутствие перчаток и маски.Дмитрий вступает в перепалку со стражами порядка, но это только усугубляетситуацию. Блюстители закона заставляют отправиться по месту прописки. Это дом, где живет сын актера Кирилл со своей зазнобой.Сразу два темпераментных Нагиева оказываются в одном месте. Дмитриюи Кириллу придется научиться жить на одной территории.