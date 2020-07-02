Борьба за кресло президента Белоруссии превращается в фарс. Власти республики во главе с Александром Лукашенко давят на альтернативных кандидатов и отказывают им в регистрации. Политолог Павел Усов уверен: Батька исчерпал практически все возможности для переизбрания – остается единственный способ остаться у власти.

Борьба за кресло президента Белоруссии превращается в фарс. Власти республики во главе с Александром Лукашенко давят на альтернативных кандидатов и отказывают им в регистрации. Политолог Павел Усов уверен: Батька исчерпал практически все возможности для переизбрания – остается единственный способ остаться у власти.Лукашенко больше не может надеяться на честные выборы как вариант дальнейшей легитимации своей власти, уверен эксперт. "Остается единственный способ ее удержания: опора на репрессивные структуры и лояльность административно-управленческого аппарата", – считает политолог.На альтернативных кандидатов в президенты оказывается серьезное давление. Одного из самых популярных претендентов на высший государственный пост – бывшего банкира Виктора Бабарико – задержали спецслужбы. Политик уже две недели находится в следственном изоляторе.Другому возможному сопернику Александра Лукашенко – дипломату Валерию Цепкало – отказали в регистрации. В Центризбиркоме Белоруссии пояснили, что он не собрал нужного количества подписей.Несмотря на давление, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и несколько других претендентов на президентский пост продолжают борьбу: им ЦИК в регистрации не отказывал.По мнению Усова, допуск Бабарико и Тихановской к выборам, а также отказ в регистрации Цепкало, нужен Лукашенко для того, чтоб дезориентировать своих соперников, не дать им скоординировать усилия. Оставшиеся участники предвыборной гонки не будут призывать к акциям солидарности с теми, кто сошел с дистанции, полагает эксперт.Лукашенко перепутал выборы президента с выборами начальника колонии.— Svirsky1 (@svirsky1)Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. собирается идти на шестой срок. В случае победы он будет руководить республикой 31 год.В конце мая и первой половине июня в стране прошли массовые акции протеста. Их участники выражали поддержку альтернативным кандидатам и призывали главу государства сложить полномочия.