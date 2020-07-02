Данное отделение Госавтоинспекции осуществляет прием населения с 2 июля текущего года...

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве информирует об открытии нового отделения по экзаменационной работе, в части предоставления государственной услуги по обмену водительских удостоверений, в связи с окончанием срока действия, а также выдаче водительских удостоверений взамен утраченных, по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9.Данное отделение Госавтоинспекции осуществляет прием населения с 2 июля текущего года.Режим работы подразделения:- вторник с 8.00 до 20.00- среда – пятница с 8.00 до 18.00- суббота с 8.00 до 17.00- перерыв на обед с 14.00 до 15.00- воскресенье, понедельник выходные дни.В настоящее время на территории столицы работают 16 отделений по экзаменационной работе, 3 из которых расположены во флагманских центрах «Мои документы». Информация об адресах, графике и режиме работы подразделений размещена на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Контакты».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81