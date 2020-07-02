Проголосовали. Накануне по всей стране завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Во Владимирской области работало 985 участковых избирательных комиссий.

Проголосовали. Накануне по всей стране завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Во Владимирской области работало 985 участковых избирательных комиссий. Предварительные результаты, как голосовали жители региона, озвучил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. В голосовании поучаствовали чуть больше 53 процентов от всех избирателей, включённых в списки. Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: Из