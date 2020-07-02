Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в столице. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в столице. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 556 человек. За время эпидемии инфекцию подхватили 654 405 человек, выздоровели 422 931 пациент, умерли 9 536.
Небольшие отклонения в эпидемиологической обстановке возможны, но вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, считает градоначальник. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться.
За последние сутки в Москве выявили 611 зараженных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 6 апреля.
По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Более 510 тысяч скончались. В США выявлено более 2,7 миллиона инфицированных.
Казахстан может ввести двухнедельный карантин 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Впоследствии ограничительные меры могут быть продлены, добавил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 222 209
Умерли – 3 831
Выздоровели – 152 193
Коронавирус в России
Заболели – 654 405
Умерли – 9 536
Выздоровели – 422 931
Коронавирус в мире
Заболели – 10 410 990
Умерли – 510 880
Выздоровели – 5 260 060
Статистика коронавируса в России и мире на 2 июля 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
222 209
3 831
152 193
Россия
654 405
9 536
422 931
США
2 710 785
120 889
850 059
Весь мир
10 410 990
510 880
5 260 833
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