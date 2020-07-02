Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в столице. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в столице. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 556 человек. За время эпидемии инфекцию подхватили 654 405 человек, выздоровели 422 931 пациент, умерли 9 536.Небольшие отклонения в эпидемиологической обстановке возможны, но вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, считает градоначальник. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться.За последние сутки в Москве выявили 611 зараженных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 6 апреля.По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Более 510 тысяч скончались. В США выявлено более 2,7 миллиона инфицированных.Казахстан может ввести двухнедельный карантин 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Впоследствии ограничительные меры могут быть продлены, добавил он.Коронавирус в МосквеЗаболели – 222 209Умерли – 3 831Выздоровели – 152 193Коронавирус в РоссииЗаболели – 654 405Умерли – 9 536Выздоровели – 422 931Коронавирус в миреЗаболели – 10 410 990Умерли – 510 880Выздоровели – 5 260 060Статистика коронавируса в России и мире на 2 июля 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква222 2093 831152 193Россия654 4059 536422 931США2 710 785120 889850 059Весь мир10 410 990510 8805 260 833Коронавирус сегодня | | || | | | |