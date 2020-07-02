Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о количестве инфицированных в России. За время эпидемии в нашей стране выявлено более 661 тысячи зараженных.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о количестве инфицированных в России. За время эпидемии в нашей стране выявлено более 661 тысячи зараженных.Инфекцию за последние сутки обнаружили у 6 760 человек. Почти треть не имели симптомов заражения. За тот же период выздоровели 6 047 граждан, 147 пациентов скончались.В Москве за истекшие сутки коронавирус выявили у 662 человек, в области – у 317. На третьем месте по динамике распространения эпидемии находится Ханты-Мансийский автономный округ: там зафиксировано 266 зараженных за последние сутки. В Санкт-Петербурге – 258.За время эпидемии коронавирусом в России заразились 661 165 человек. Выздоровели 428 978 пациентов, 9 683 скончались.Мэр столицы Сергей Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве. По его мнению, она невозможна. Градоначальник не исключил небольшие отклонения в эпидемиологической ситуации, но полноценная вторая волна эпидемии в столице вряд ли будет, считает он.Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает улучшаться. Последнее время в городе устойчиво снижается ежесуточное число заболевших. Сейчас этот показатель находится на уровне начала апреля.Роспотребнадзор провел пробное исследование на массовый иммунитет к коронавирусу. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Проверили около восьми тысяч человек.Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,4 миллиона человек. В США число инфицированных превысило 2,7 миллиона, более 1,3 миллиона случаев зафиксировано в Бразилии.